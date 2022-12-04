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Оккупанты в Луганской области с 1 января собираются вывести из оборота гривну

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Луганская область, Воскресенье 04 декабря 2022 08:40
Оккупанты в Луганской области с 1 января собираются вывести из оборота гривну Фото: оккупанты в Луганской области с 1 января собираются вывести из оборота гривну (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

С 1 января на оккупированных территориях Луганской области враг собирается вывести из оборота гривну. Рассчитаться в магазинах и оплатить коммуналку украинцев будут заставлять в рублях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Луганской ОВА.

"С 1 января на оккупированных территориях собираются вывести из обращения гривню. Расплатиться в магазинах, оплатить услуги и провести расчеты ЖКХ можно будет исключительно в рублях. Наличные в гривне с 1 января 2023 года можно будет обменять в отделениях банков", - говорится в сообщении.

Между тем, так называемое "правительство ЛНР" установило тарифы на коммунальные услуги в недавно захваченных Северодонецке, Лисичанске и Кременском районе.

"Тарифы введены "задним числом". К примеру, в Северодонецке - с июля. Но хорошо, если человек хотя бы воспользовался этими услугами. А так тариф на вывоз мусора установлен, мусор с начала лета не вывозится", - отмечают в ОВА.

Указано, что воду оккупанты дали только в некоторых домах в сентябре-октябре, "однако платить за нее следует с июля всем".

"Во многих вообще не дали, как вот в Лисичанске. Да и чем рассчитываться, если зарплату выдают только избранным? Люди еще ничего не успели понять, как уже должны России", - добавили в ОВА.

Напомним, ранее мы писали об аналогичном преступном решении оккупантов в Донецкой области. Так, захватчики намерены вывести гривну из обращения на территории так называемой "ДНР" с 1 января 2023 года.

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