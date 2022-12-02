На оккупированном Донбассе снова выводят гривну

Российские оккупанты намерены вывести гривну из обращения на территории так называемой "ДНР" с 1 января 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на так называемого "главу правительства "ДНР"" Виталия Хоценко .

Он написал, что в 2023 году расплатиться в магазинах, оплатить услуги и произвести расчеты ЖКХ можно будет только в рублях.

С нового года гривна к оплате больше не будет приниматься.

Хоценко добавил, что жители смогут обменять гривны в отделениях Промсвязьбанка, ЦМРБанка и МРБ-Банка по курсу банка.

Как сообщалось ранее, глава Нацбанка Украины Андрей Пышный на данный момент не видит оснований для изменения фиксированного курса гривны к доллару.

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