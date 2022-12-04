Мешканці окупованих територій відмовляються "евакуюватися" в Росію, - ЦНС

Дедалі більше мешканців тимчасово окупованих територій відмовляються "евакуюватися" у Російську Федерацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
Як зазначає Центр, внаслідок поширення інформації щодо депортації українців на окупованих територіях, зокрема з боку українського підпілля, стають зрозумілими дійсні наміри загарбників стосовно місцевого населення. Мешканці почали усвідомлювати, що справжньої "евакуації" не відбувається, що це все примусова депортація, коли українців вивозять у регіони Росії, де останніми десятиліттями заселялися народи Кавказу.
"Відтак Кремлю необхідно збалансувати демографічну ситуацію в регіоні. Адже в Кремлі не відкидають сценарію активних визвольних рухів народів, що населяють РФ. Та й сама так звана евакуація не відбувається добровільно. Фактично росіяни спершу створюють гуманітарну кризу на тимчасово окупованій території, а потім змушують людей залишати Україну", - коментує ЦНС наміри росіян.
Після того, як до населення захоплених регіонів дійшла інформація про реальні дії росіян, жителі цих районів чинять дедалі активніший спротив депортації та відмовляються виїжджати з України.
"Так, окупанти провалили "евакуацію" на лівому березі Дніпра у Херсонській області, звідки вони активно вивозять місцевих колаборантів і працівників російських держорганів, які незаконно перебувають там у відрядженнях", - пояснює ЦНС.
Сьогодні, 4 грудня, РБК-Україна повідомляло, що з 1 січня 2023 року на окупованих територіях Луганської області ворог збирається вивести з обігу гривню. Розрахуватися в магазинах та оплатити комуналку українців змушуватимуть в рублях.
Нагадаємо, раніше ми писали про аналогічне злочинне рішення окупантів в Донецькій області. Так, загарбники мають намір так само з 1 січня 2023 року вивести гривню з обігу на території так званої "ДНР".
Крім того, російські окупанти на тимчасово захоплених територіях намагаються русифікувати українських дітей, для чого звозять своїх педагогів. Щоб покрити дефіцит кадрів, займатися пропагандою у школах Мелітополя відправляють вчителів із Дагестану.
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