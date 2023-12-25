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Жительницу Херсона отправили в тюрьму, она помогала РФ проводить "референдум"

Херсон, Понедельник 25 декабря 2023 17:08
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Жительницу Херсона отправили в тюрьму, она помогала РФ проводить "референдум" Архивное фото: Жительницу Херсона отправили в тюрьму (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Жительницу Херсона приговорили к пяти годам тюрьмы за проведение незаконного "референдума" в прошлом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру.

Детали дела

Прокуроры в суде доказали, что женщина во время временной оккупации Херсона участвовала в проведении так называемого "референдума" по выходу из состава Украины и присоединения к РФ временно оккупированной территории региона.

С 23 по 27 сентября 2022 года как член незаконно созданной "УИК" она обходила дома жителей поселка Зимовник Херсонской городской общины и собирала голоса, требуя от них поставить нужную отметку в бюллетенях.

Жительницу Херсона отправили в тюрьму, она помогала РФ проводить &quot;референдум&quot;

Фото: Осужденная (facebook.com/pho.gov.ua)

После завершения псевдоволеизъявления она передала бюллетени военным РФ для дальнейшей фальсификации результатов так называемого "голосования".

Суд отправил коллаборантку в тюрьму

Местная жительница признана виновной в коллаборационистской деятельности. Она приговорена к 5 годам лишения свободы.

До вступления приговора суда в законную силу осужденная будет находиться под стражей.

"Референдум" на оккупированных территориях

В период с 23 по 27 сентября 2022 года на территории так называемых "Л/ДНР" и оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей прошли "референдумы" о вхождении в состав РФ.

Недавно правоохранители в Херсоне задержали коллаборанта, который в прошлом году помогал России проводить "референдум".

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