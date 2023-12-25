Мешканку Херсона відправили до в'язниці, вона допомагала РФ проводити "референдум"

Мешканку Херсона засудили до п'яти років в'язниці за проведення незаконного "референдуму" минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську обласну прокуратуру .

Деталі справи

Прокурори в суді довели, що жінка під час тимчасової окупації Херсона брала участь у проведенні так званого "референдуму" щодо виходу зі складу України та приєднання до РФ тимчасово окупованої території регіону.

З 23 до 27 вересня 2022 року як членкиня незаконно створеної "ДВК" вона обходила домівки мешканців селища Зимівник Херсонської міської громади та збирала голоси, вимагаючи від них поставити потрібну позначку в бюлетенях.

Фото: Засуджена (facebook.com/pho.gov.ua)

Після завершення псевдоволевиявлення вона передала бюлетені військовим РФ для подальшої фальсифікації результатів так званого "голосування".

Суд відправив колаборантку до в'язниці

Місцеву жительку визнано винною у колабораційній діяльності. Її засуджено до 5 років позбавлення волі.

До набрання вироком суду законної сили засуджена перебуватиме під вартою.

"Референдум" на окупованих територіях

У період з 23 по 27 вересня 2022 року на території так званих "Л/ДНР" та окупованих частин Запорізької та Херсонської областей пройшли "референдуми" про входження до складу РФ.

Нещодавно правоохоронці в Херсоні затримали колаборанта, який торік допомагав Росії проводити "референдум".