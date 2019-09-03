Шустер підписав контракт з телеканалом "Україна"

Фото: Савік Шустер (facebook.com/3S.tv)

Шустер буде вести "Свободу слова" щоп'ятниці

Телеведучий Савік Шустер вестиме ток-шоу "Свобода слова" на телеканалі "Україна". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на lb.ua.

Повідомляється, що Шустер підписав на два роки контракт з каналом "Україна" з опцією продовження. За його словами, запуск "Свободи слова " Савіка Шустера" був ініціативою самого телеканалу.

"Нам сказали, що вони б хотіли, щоб у них на каналі виходило впливове політичне ток-шоу", - зазначив ведучий і додав, що керівництво залишило за собою право закрити програму, якщо її рейтинг буде нижче середнього рейтингу каналу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Шустер знову буде вести "Свободу слова" на українському телебаченні. Перша програма вийде в ефір 6 вересня, ток-шоу виходитиме щоп'ятниці о 21:00.

Зазначимо, раніше Шустер вів "Свободу слова" на телеканалі ICTV, після чого на "Інтері" запустив "Свободу Савіка Шустера". У 2008 році перейшов на "Україну" з ток-шоу "Шустер LIVE". До скандалу з дозволом на роботу програма виходила на його каналі 3s.tv.

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України анулював ліцензію телеканалу 3S.tv в квітні 2017 року, мовлення він припинив ще в березні того ж року. Причиною припинення роботи називали брак коштів на розвиток.