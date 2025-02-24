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Мерц заявил, что США и Россия сближаются через голову Украины

Понедельник 24 февраля 2025 00:50
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Мерц заявил, что США и Россия сближаются через голову Украины Фото: Фридрих Мерц (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц, победивший на выборах в Бундестаг согласно экзит-полам, заявил, что по его мнению, Америка и Россия объединяются. Причем страны делают это через голову Украины, а значит - через голову Європы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.

"В последние несколько дней у меня сложилось впечатление, что Россия и Америка объединяются через голову Украины, а значит, и через голову Европы. Поэтому сейчас все смотрят на Германию", - написал он.

Мерц также подчеркнул, что вопрос того, как быстро немцы смогу сформировать правительство, является для него приоритетом.

Напомним, Фридрих Мерц заявил, что намерен сформировать правительство до 20 апреля, то есть - до Пасхи. Также он сообщил, что хочет начать переговоры о формировании коалиции не позднее, чем через 8 дней.

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