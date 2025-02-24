Мерц заявил, что США и Россия сближаются через голову Украины

Лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц, победивший на выборах в Бундестаг согласно экзит-полам, заявил, что по его мнению, Америка и Россия объединяются. Причем страны делают это через голову Украины, а значит - через голову Європы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.

"В последние несколько дней у меня сложилось впечатление, что Россия и Америка объединяются через голову Украины, а значит, и через голову Европы. Поэтому сейчас все смотрят на Германию", - написал он.

Мерц также подчеркнул, что вопрос того, как быстро немцы смогу сформировать правительство, является для него приоритетом.