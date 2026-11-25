Российский диктатор Владимир Путин не остановится, даже если сможет захватить Украину.

Об этом предупредил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

По убеждению немецкого лидера, его страна "слишком долго игнорировала фундаментальные проблемы" в вопросах обороны, состояния инфраструктуры, демографических изменений и экономического развития.

На этом фоне он призвал власти Германии безотлагательно взяться за решение этих проблем.

" Россия четко знает, чего хочет, и хочет большего, нежели просто Украину. Тот, кто не осознает этого, или не понимает мир таким, какой он есть, или преследует совсем другую цель - противоречащую свободе, открытости и либеральным ценностям нашей страны," , - подчеркнул канцлер.

Кроме того, он обратил внимание на рост российской активности и обострение ситуации в разных регионах.

Как считает Мерц, сейчас речь идет о действительно масштабной эскалации.

" Она (Россия - ред.) прибегает к масштабной эскалации - в том числе здесь, в пределах наших собственных границ, даже ценой человеческих жизней. Вот такая ситуация, дамы и господа. И именно поэтому мы, как европейцы, должны - и будем - установить четкие границы для России," , - добавил Мерц.

Напомним, ранее западные разведывательные службы предупредили о новой ядерной угрозе со стороны Москвы. По их оценкам, уже в ближайшие недели Россия может вывести на орбиту спутник с ядерной боеголовкой.