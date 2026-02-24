Мерц заявил о неожиданных успехах Украины на фронте в феврале, — СМИ

Мерц заявил, что в феврале украинские силы достигли неожиданных территориальных успехов, одновременно подчеркнув, что российская экономика испытывает серьезное давление из-за санкций и войны.

По данным военного командования, Украина восстановила контроль над 400 кв. км территории и вернула восемь населенных пунктов.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что южные районы страны были освобождены на площади 300 кв. км в рамках контрнаступления.

Удары по ключевой инфраструктуре России

Кроме того, Украина нанесла удар по стратегическому российскому нефтяному объекту с использованием беспилотников 23 февраля.

Станция, точное местоположение которой пока не раскрывается, является частью нефтепровода "Дружба", поставляющего нефть в страны Восточной Европы.

Этот удар произошел через несколько часов после того, как Венгрия заблокировала новый пакет санкций ЕС против Москвы.

Споры о поставках нефти

Поставки российской нефти через "Дружбу" в Венгрию и Словакию были приостановлены с 27 января после удара украинского беспилотника по оборудованию нефтепровода на территории Украины.

Несмотря на это, Словакия и Венгрия возлагают на Киев ответственность за длительное прекращение поставок.