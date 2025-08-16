Мерц заверил в солидарности Европы с Украиной и похвалил Трампа

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мерца.

"Украина может рассчитывать на непоколебимую солидарность европейцев в мирном процессе, а европейские лидеры приветствуют миротворческие усилия президента США Дональда Трампа", - заявил он.

Мерц также отметил, что европейские лидеры положительно оценивают миротворческие инициативы президента США Дональда Трампа, направленные на достижение длительного мира.

Он подчеркнул, что Украина может рассчитывать на непоколебимую солидарность европейских стран.

Встреча Трампа и Путина на Аляске

В ночь на 16 августа на Аляске состоялась почти трехчасовая встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным в формате "три на три". Основной темой переговоров оставались боевые действия России в Украине и пути мирного урегулирования войны.

После встречи Трамп провел отдельные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами ЕС, подтвердив стремление к прямому заключению мирного соглашения между Киевом и Москвой. Американский лидер пообещал, что в случае успешного результата переговоров с Зеленским 18 августа состоится следующая встреча с Путиным для дальнейшего урегулирования конфликта.

Отдельное внимание во время переговоров уделили гарантиям безопасности для Украины. По словам европейского дипломата, США предложили модель "аналог статьи 5 НАТО", которая предусматривает коллективный ответ Европы и США в случае новой агрессии против Украины, но без формального участия Альянса.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что усилия Трампа во время переговоров с Путиным стали важным шагом к прекращению войны в Украине и приблизили процесс мирного урегулирования конфликта.