Мерц призвал Иран сесть за стол переговоров и отказаться от ядерного оружия

02:00 05.05.2026 Вт
2 мин
Что сказал Мерц о последкних действиях Ирана?
aimg Эдуард Ткач
Фото: Фридрих Мерц (Getty Images)

Канцлер Германии Фридрих Мерц осудил атаку Ирана на ОАЭ и заявил, что Тегерану следует возвращаться к диалогу и отказаться от своих ядерных амбиций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикации в соцсети Х.

В одном из постов Мерц отметил, что 4 мая Объединенные Арабские Эмираты снова стали мишенью иранских дронов и ракет, и Германия это осуждает.

"Мы решительно осуждаем эти атаки. Мы солидарны с народом Объединенных Арабских Эмиратов и нашими партнерами в регионе", - написал немецкий канцлер.

В другой публикации он подчеркнул, что Иран "должен вернуться за стол переговоров" и перестать держать регион и весь мир "в заложниках".

"Блокада Ормузского пролива должна быть прекращена. Тегеран не должен приобретать ядерное оружие. Не должно быть никаких дальнейших угроз или нападений на наших партнеров", - резюмировал Мерц.

Война на Ближнем Востоке и переговоры

Напомним, в конце апреля 2026 года Иран передал США новое предложение о прекращении войны и разблокировки Ормузкого пролива. Однако переговоры о ядерной программе Тегеран предложил отложить на более поздний срок.

Уже 3 мая президент США Дональд Трамп заявил, что изучил предложение и назвал его "неприемлемым". Но что именно ему не нравится - не уточнил.

Примерно в то же время в СМИ стала появляться информация, что Иран якобы уже согласился обсуждать ядерный вопрос, а также снизил ряд требований по иным вопросам.

Чуть позже Трамп анонсировал гуманитарную операцию под названием "Свобода", чтобы помочь вывести из Ормузского пролива судна тех стран и компаний, которые абсолютно никак не причастны к войне на Ближнем Востоке. Старт операции был назначен на понедельник 4 числа.

При этом 4 мая стало известно, что Иран запустил в направлении ОАЭ четыре ракеты и дроны. Три ракеты были успешно сбиты, еще одна упала в море.

Добавим, что за неделю-две до этих событий в СМИ была информация, что ОАЭ попросили у США деньги на случай продолжения войны на Ближнем Востоке.

