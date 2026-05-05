Мерц призвал Иран сесть за стол переговоров и отказаться от ядерного оружия

В одном из постов Мерц отметил, что 4 мая Объединенные Арабские Эмираты снова стали мишенью иранских дронов и ракет, и Германия это осуждает.

"Мы решительно осуждаем эти атаки. Мы солидарны с народом Объединенных Арабских Эмиратов и нашими партнерами в регионе", - написал немецкий канцлер.

В другой публикации он подчеркнул, что Иран "должен вернуться за стол переговоров" и перестать держать регион и весь мир "в заложниках".

"Блокада Ормузского пролива должна быть прекращена. Тегеран не должен приобретать ядерное оружие. Не должно быть никаких дальнейших угроз или нападений на наших партнеров", - резюмировал Мерц.