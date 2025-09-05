Мерц признал неспособность Европы остановить войну России против Украины без помощи США

"В настоящее время мы не можем оказать достаточного давления на Путина, чтобы положить конец этой войне. Мы зависим от американской помощи", - заявил Мерц в интервью для канала своей консервативной партии на YouTube.

В то же время, по его словам, такие страны, как Китай, Индия и Бразилия, вступают в новые партнерские отношения с Россией.

"Коалиция решительных"

Комментарии Мерца прозвучали на фоне того, как европейские лидеры взяли на себя обязательства предоставить Киеву гарантии безопасности в случае прекращения огня, хотя ясности в отношении конкретных обязательств президента США Дональда Трампа пока не было.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран готовы внести свой вклад в гарантии, включая предоставление войск. По словам французского лидера, поддержка США этих мер будет окончательно определена в ближайшие дни, хотя Белый дом не стал комментировать это.

Войска союзников могут присутствовать "на земле, на море или в воздухе" в рамках соглашения, заявил Макрон журналистам в Париже 4 сентября после встречи так называемой "коалиции решительных", к которой Трамп присоединился удаленно.

"Эти силы не хотят и не имеют цели вести какую-либо войну против России", - заявил Макрон вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее президент США исключил возможность отправки войск в Украину, но пообещал оказать некоторую поддержку, включая разведывательную и авиационную.

По словам президента Финляндии Александра Стубба, Трамп воспользовался телефонным разговором 4 сентября, чтобы потребовать от Европы усиления экономического давления, включая полное прекращение закупок российской нефти и газа, чтобы убедить Путина сесть за стол переговоров. По его словам, американский лидер также призвал европейцев оказать давление на Китай.

Заявления Путина

Выступая 5 сентября на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, на Дальнем Востоке России, Путин заявил, что если в Украине появятся какие-либо западные войска, "особенно в ходе нынешних боевых действий, мы исходим из того, что они станут законными целями для уничтожения".

"И если будут приняты решения, которые приведут к миру, к долгосрочному миру, то я просто не вижу смысла в их нахождении на территории Украины", - сказал он.

Путин также заявил, что Россия готова достичь своих целей военным путем, если не сможет добиться их дипломатическим путем.