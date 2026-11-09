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Мерц выразил готовность лично поговорить с Путиным на G20 в Майами

02:04 09.11.2026 Пн
2 мин
aimg Эдуард Ткач
Мерц выразил готовность лично поговорить с Путиным на G20 в Майами Фото: Фридрих Мерц (Getty Images)
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Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что готов поговорить с диктатором РФ Владимиром Путиным, если тот приедет на саммит G20 в Майами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Westfalenpost.

Во время публичного диалога с гражданами в Хагене журналист спросил Мерца, может ли в декабре состоятся его встреча с Путиным. В ответ он сказал, что не намерен избегать такой возможности, если диктатор РФ прибудет на G20.

"Принимающая сторона всегда имеет право пригласить дополнительных глав государств и правительств. И, насколько нам известно на данный момент, Трамп пригласил Путина... Если он будет там, я не устану уклоняться от возможности провести с ним беседу", - сказал канцлер.

Он добавил, что на данный момент неизвестно, будет ли Путин на G20. По его словам, пока что глава Кремля не дал согласия.

Возможность визита Путина и Зеленского на G20

Напомним, на днях госсекретарь США Марко Рубио оправдал решение Вашингтона пригласить главу МИД РФ Сергея Лаврова и диктатора РФ Владимира Путина на саммиты G20. Он пояснил, что США должны поддерживать контакты с Москвой, иначе достичь договоренности о мире невозможно.

В свою очередь глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что участие Путина на G20 може нормализовать военные преступления России в Украине. Она подчеркнула, что международное сообщество не должно допустить подобного сценария.

Также стоит добавить, что президент США Дональд Трамп недавно сказал, что может пригласить президент Украины Владимира Зеленского на G20. Он подчеркнул, что не видит в этом проблемы.

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