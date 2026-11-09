Мерц выразил готовность лично поговорить с Путиным на G20 в Майами

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что готов поговорить с диктатором РФ Владимиром Путиным, если тот приедет на саммит G20 в Майами.

Во время публичного диалога с гражданами в Хагене журналист спросил Мерца, может ли в декабре состоятся его встреча с Путиным. В ответ он сказал, что не намерен избегать такой возможности, если диктатор РФ прибудет на G20.

"Принимающая сторона всегда имеет право пригласить дополнительных глав государств и правительств. И, насколько нам известно на данный момент, Трамп пригласил Путина... Если он будет там, я не устану уклоняться от возможности провести с ним беседу", - сказал канцлер.

Он добавил, что на данный момент неизвестно, будет ли Путин на G20. По его словам, пока что глава Кремля не дал согласия.