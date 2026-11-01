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Рубио оправдал приглашение России на саммит G20

01:15 01.11.2026 Вс
3 мин
aimg Юлия Маловичко
Рубио оправдал приглашение России на саммит G20 Фото: госсекретарь США Марко Рубио (Getty Images)
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Государственный секретарь США Марко Рубио выступил в защиту решения Вашингтона пригласить Россию на саммит G20. По его словам, США должны поддерживать контакты с Москвой, потому что без этого невозможно достичь договоренности о мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Журналисты попросили госсекретаря прокомментировать критику со стороны европейских коллег из-за участия министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в министерской встрече G20, а также приглашения российского диктатора Владимира Путина на декабрьский саммит в Майами.

В ответ Рубио подчеркнул, что считает участие России в дискуссиях G20 важным, в частности, учитывая дипломатические усилия администрации Дональда Трампа по прекращению войны между Россией и Украиной.

"Чтобы мирно прекратить войну в Украине, нужно достичь договоренности путем переговоров. Как можно достичь договоренности между Россией и Украиной, если нет возможности общаться и с Россией, и с Украиной? Как можно общаться и с Россией, и с Украиной, если не взаимодействовать с ними?" – заявил госсекретарь.

Он также назвал присутствие Лаврова на министерском заседании G20 еще одной возможностью для Вашингтона поддерживать контакты с российскими властями.

При этом Рубио заверил, что сам факт переговоров с представителями РФ не означает оправдания или легитимизации действий Кремля.

"Как я уже говорил вам раньше во время наших разговоров, президент не считает, что встреча с кем-то или разговор с кем-то означает легитимизацию всего, что этот человек делает или чего он соблюдает", - отметил он.

По словам госсекретаря, США готовы выступать посредником в прекращении войны, однако для этого должны иметь возможность общаться с обеими сторонами.

"Если мы можем играть роль посредника в прекращении этого конфликта, Соединенные Штаты готовы эту роль исполнить. А чтобы выполнять эту роль, мы должны иметь возможность общаться с обеими сторонами. Мы много общаемся с украинцами. Мы общаемся с ними столько же, сколько и с российской стороной, если не больше", - уточнил он.

Отдельно он обратил внимание на ядерный статус России. По словам американского дипломата, поскольку РФ, как и США, является ядерным государством, Вашингтон и Москва должны хранить каналы коммуникации, чтобы не допустить опасную эскалацию.

Приглашение Путина на саммит G20

Напомним, США пригласили Путина на декабрьский саммит "Группы двадцати", который состоится в Майами. Там глава Кремля потенциально мог встретиться с Трампом.

Накануне в Соединенные Штаты прибыл глава МИД России Сергей Лавров для участия в министерской встрече G20.

Его присутствие вызвало недовольство среди европейских представителей. В частности, глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Лавров не продемонстрировал никакой готовности к мирным переговорам.

В свою очередь, министр иностранных дел Великобритании Эд Милибэнд во время встречи глав дипломатических ведомств G20 выступил с критикой в адрес российского коллеги.

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