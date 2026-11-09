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Мерц висловив готовність особисто поговорити з Путіним на G20 у Майамі

02:04 09.11.2026 Пн
2 хв
aimg Едуард Ткач
Мерц висловив готовність особисто поговорити з Путіним на G20 у Майамі Фото: Фрідріх Мерц (Getty Images)
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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що готовий поговорити з диктатором РФ Володимиром Путіним, якщо той приїде на саміт G20 до Майамі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Westfalenpost.

Під час публічного діалогу з громадянами в Хагені журналіст запитав Мерца, чи може у грудні відбутися його зустріч із Путіним. У відповідь він сказав, що не збирається уникати такої можливості, якщо диктатор РФ прибуде на G20.

"Сторона, що приймає, завжди має право запросити додаткових глав держав і урядів. І, наскільки нам відомо на даний момент, Трамп запросив Путіна... Якщо він буде там, я не втомлюся ухилятися від можливості провести з ним бесіду", - сказав канцлер.

Він додав, що зараз невідомо, чи буде Путін на G20. За його словами, поки що глава Кремля не дав згоди.

Можливість візиту Путіна та Зеленського на G20

Нагадаємо, днями держсекретар США Марко Рубіо виправдав рішення Вашингтона запросити главу МЗС РФ Сергія Лаврова та диктатора РФ Володимира Путіна на саміти G20. Він пояснив, що США мають підтримувати контакти з Москвою, інакше досягти домовленості про мир неможливо.

У свою чергу, глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що участь Путіна на G20 може нормалізувати військові злочини Росії в Україні. Вона наголосила, що міжнародна спільнота не повинна допустити такого сценарію.

Також варто додати, що президент США Дональд Трамп нещодавно сказав, що може запросити президент України Володимира Зеленського на G20. Він наголосив, що не бачить у цьому проблеми.

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G20 Володимир Путін Російська Федерація Фрідріх Мерц
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