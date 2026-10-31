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Возвращение Путина на саммит G20 рискует "нормализовать" военные преступления РФ, - Каллас

23:00 31.10.2026 Сб
2 мин
aimg Сергей Козачук
Возвращение Путина на саммит G20 рискует "нормализовать" военные преступления РФ, - Каллас Фото: Кая Каллас (flickr.com/photos.valstskanceleja)
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Возможное участие российского диктатора Владимира Путина в декабрьском саммите G20 может "нормализовать" зверства армии РФ в Украине. Международное сообщество не должно допустить подобного сценария.

Об этом заявила высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По словам Калласа, возвращение России на такие международные площадки означает прямую легитимизацию ежедневных военных преступлений в Украине.

Она подчеркнула, что агрессия Москвы полностью перечеркивает принципы устава ООН.

"Нормализация возвращения России на эти международные форумы - это просто нормализация военных преступлений, которые сейчас совершаются ежедневно в Украине", - подчеркнула Каллас в интервью Bloomberg TV.

В то же время чиновник прокомментировала участие российского министра иностранных дел Сергея Лаврова во встрече глав МИД G20 в Атланте.

Она отметила, что западные дипломаты отказались делать совместное фото из-за санкций против Кремля, однако назвала присутствие Лаврова шансом сразу опровергать кремлевскую ложь.

Глава европейской дипломатии приветствовала решение США передать Украине 500 ракет-перехватчиков Patriot.

Также она призвала союзников в дальнейшем усиливать санкционное давление на агрессора.

Комментируя слухи о призывах Пентагона смягчить критику Кремля, Каллас решительно отвергла такой подход, отметив, что игнорирование угрозы не приведет к ее исчезновению.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский может посетить саммит "Группы двадцати", госсекретарь США Рубио назвал условие приглашения Зеленского на саммит G20.

Для этого украинский лидер должен получить соответствующее приглашение американского коллеги Дональда Трампа.

Также стало известно, что президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин договариваются о новых переговорах. Встреча лидеров США и России может состояться уже в ближайшие несколько недель.

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