Мерц о выделении на оружие для Украины еще 3 млрд евро: препятствий больше нет

3 млрд евро для Украины

Напомним, выделение дополнительных 3 млрд евро на помощь Украине в Германии рассматривали еще до парламентских выборов, которые прошли 23 февраля. Но канцлер Олаф Шольц заблокировал рассмотрение этого вопроса. Он оправдывал это тем, что выделение такой помощи нужно рассматривать уже после выборов.

Уже после выборов лидер ХДС Фридрих Мерц пообещал, что решение о дополнительной миллиардной помощи Украине будет принято.

При этом 6 марта министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что в Германии сформировали пакет военной помощи Украине на 3 млрд евро.

Он подчеркнул, что поддерживает такую помощь и она является предметом переговоров между ХДС/ХСС и СДПГ.

Стоит заметить, что с начала полномасштабной войны Германия передала Украине больше всего военной помощи среди всех стран Европы.

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