Мерц про виділення на зброю для України ще 3 млрд євро: перешкод більше немає

3 млрд євро для України

Нагадаємо, виділення додаткових 3 млрд євро на допомогу Україні в Німеччині розглядали ще до парламентських виборів, які відбулися 23 лютого. Але канцлер Олаф Шольц заблокував розгляд цього питання. Він виправдовував це тим, що виділення такої допомоги потрібно розглядати вже після виборів.

Уже після виборів лідер ХДС Фрідріх Мерц пообіцяв, що рішення про додаткову мільярдну допомогу Україні буде ухвалено.

При цьому 6 березня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зазначив, що в Німеччині сформували пакет військової допомоги Україні на 3 млрд євро.

Він наголосив, що підтримує таку допомогу і вона є предметом переговорів між ХДС/ХСС і СДПН.

Варто зауважити, що з початку повномасштабної війни Німеччина передала Україні найбільше військової допомоги серед усіх країн Європи.

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