Мерц о ситуации в Иране: нам нужен план, как положить конец войне

Во время пресс-конференции в Норвегии Мерца спросили, будет ли Германия добиваться прямых переговоров с Тегераном о возобновлении прохода через Ормузкий пролив для нефтяных танкеров и грузовых судов. Но ответ канцлера был более обширным.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы положить конец войне в Иране. Мы делаем все возможное дипломатическим путем. Мы использует все дипломатические каналы и надеемся, что найдем способы как можно скорее положить конец этой войне, потому что она никому не приносит пользы и многим наносит экономический ущерб. Она также вредит нам", - сказал он.

Также немецкий лидер заявил, что конфликт оказал непосредственное влияние на евроатлантическую безопасность и поставки энергоносителей.

Он выразил серьезную озабоченность по поводу ответных атак Ирана, направленных против стран региона, не участвующих в конфликте, и союзных государств, назвав это опасной эскалацией. Помимо этого, Мерц сказал о необходимости плана выхода из войны.

"Мы разделяем важные вещи США и Израиля. Иран не должен представлять угрозу для Израиля и других соседей. Но с каждым днем этой войны возникает все больше вопросов. И одно становится все яснее: нам нужен убедительный план, как положить конец этой войне", - подчеркнул он.

Кроме того, немецкий канцлер предостерег от неопределенного конфликта, подчеркнув, что Германия и ее партнеры выступают против распространения войны на регион или начала гражданской войны в Иране.

"Если территориальная целостность или государственность Ирана рухнут, или если Иран перестанет быть экономически жизнеспособным, это окажет серьезное влияние и на нас. Поэтому нам необходимы благоприятные перспектив для мирного порядка", - резюмировал он.