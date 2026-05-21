Мерц предлагает Украине "ассоциированное членство" в ЕС, - Reuters

В письме к лидерам ЕС, с которым ознакомилось Reuters, Мерц предложил предоставить Украине новый статус "ассоциированного члена", который позволит украинским чиновникам участвовать в саммитах ЕС и встречах министров, но не голосовать на них.

Немецкий канцлер также предложил, чтобы члены ЕС взяли на себя "политическое обязательство" применять к Украине пункт блока о взаимопомощи "с целью создания существенной гарантии безопасности".

Предложение Мерца является попыткой найти золотую середину между быстрым вступлением и текущим статусом Украины как страны-кандидата в начале процесса.

"Мое предложение отражает особую ситуацию Украины, страны, которая находится в состоянии войны. Оно поможет способствовать текущим мирным переговорам как части мирного урегулирования путем переговоров", - написал Мерц.

Он добавил, что это "важно не только для безопасности Украины, но и для безопасности всего континента".