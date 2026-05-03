Мерц прокомментировал вывод войск США и объяснил, почему это не сюрприз

23:43 03.05.2026 Вс
2 мин
Мерц говорит, что поезд еще не ушел
aimg Екатерина Коваль
Мерц прокомментировал вывод войск США и объяснил, почему это не сюрприз Фото: канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Канцлер Германии Фридрих Мерц преуменьшил значение объявленного вывода более 5000 американских солдат из страны. По его словам, это не новая ситуация, а давно обсуждаемый вопрос относительно контингента, размещенного еще при Байдене. Связь с конфликтом вокруг Ирана Мерц отрицает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.

"Это не новое"

Выступая в эфире ARD, Мерц заявил, что речь идет о контингенте, который Байден разместил временно и о выводе которого говорили уже давно.

"Возможно, это немного обострилось, но нового здесь ничего нет", - сказал канцлер.

Прямую связь со спором с Трампом по поводу иранской войны Мерц отвергает. Он также заверил, что ядерное сдерживание США в рамках НАТО остается без изменений.

Томагавки не приедут - но "поезд еще не ушел"

Мерц подтвердил, что ракеты Tomahawk, обещанные еще Байденом, в ближайшее время в Германию не поступят.

Причина - США сами сейчас испытывают дефицит таких систем из-за войны с Ираном. В то же время канцлер подчеркнул, что "поезд не ушел", а значит вопрос остается открытым.

Об отношениях с Трампом

Мерц признал, что вынужден мириться с другой позицией американского президента, но назвал США "важнейшим партнером в НАТО".

Свою критику американской стратегии в отношении Ирана он не отозвал - и подтвердил, что сказал Трампу, что тот может обращаться заранее, если ему будет нужна поддержка в подобных конфликтах.

Президент США Дональд Трамп лично подтвердил, что американские войска выводятся из Германии, отметив, что страну покинут "более 5000 солдат".

Это решение вызвало беспокойство среди республиканцев, которые призывают не выводить войска, а по крайней мере перебросить их на Ближний Восток.

Они считают, что США рискуют подорвать сдерживание и послать неправильный сигнал Владимиру Путину.

В Пентагоне, где часть чиновников была шокирована таким решением, подтвердили план Трампа, хотя до последнего момента вывод войск из региона не планировался. В частном разговоре с The New York Times один из высокопоставленных чиновников объяснил, что это "наказание Германии" за ее заявления о войне в Иране.

НАТО Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Фридрих Мерц
Вчерашняя атака на Киевскую область была нетипичной: "Флеш" показал, какие дроны запускала РФ
