Мерц прокомментировал вывод войск США и объяснил, почему это не сюрприз

Канцлер Германии Фридрих Мерц преуменьшил значение объявленного вывода более 5000 американских солдат из страны. По его словам, это не новая ситуация, а давно обсуждаемый вопрос относительно контингента, размещенного еще при Байдене. Связь с конфликтом вокруг Ирана Мерц отрицает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt .

"Это не новое"

Выступая в эфире ARD, Мерц заявил, что речь идет о контингенте, который Байден разместил временно и о выводе которого говорили уже давно.

"Возможно, это немного обострилось, но нового здесь ничего нет", - сказал канцлер.

Прямую связь со спором с Трампом по поводу иранской войны Мерц отвергает. Он также заверил, что ядерное сдерживание США в рамках НАТО остается без изменений.

Томагавки не приедут - но "поезд еще не ушел"

Мерц подтвердил, что ракеты Tomahawk, обещанные еще Байденом, в ближайшее время в Германию не поступят.

Причина - США сами сейчас испытывают дефицит таких систем из-за войны с Ираном. В то же время канцлер подчеркнул, что "поезд не ушел", а значит вопрос остается открытым.

Об отношениях с Трампом

Мерц признал, что вынужден мириться с другой позицией американского президента, но назвал США "важнейшим партнером в НАТО".

Свою критику американской стратегии в отношении Ирана он не отозвал - и подтвердил, что сказал Трампу, что тот может обращаться заранее, если ему будет нужна поддержка в подобных конфликтах.