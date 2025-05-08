Мерц продолжит помощь Украине: Зеленский впервые поговорил с новым канцлером

По словам Зеленского, переговоры с Мерцом были детальные и хорошие. В частности, президент поздравил канцлера с назначением на должность и пожелал успехов.

Президент отметил, что ожидает от Германии сохранения за собой одной из ключевых ролей в поддержке Украины - для защиты украинцев сейчас и для восстановления страны после завершения войны.

"Есть большой потенциал партнерства между Украиной и Германией и мы уже договорились работать над реализацией многих важных вещей. Обсудили перспективы сотрудничества. Канцлер заверил в продолжении поддержки Украины. Было важно это услышать", - добавил он.

Зеленский также добавил, что вместе с Мерцом будет вестись работа над достойного мира между Украиной и Россией. Президент и канцлер планируют график контактов на ближайшее время.