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Мерц продолжит помощь Украине: Зеленский впервые поговорил с новым канцлером

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский провел первые переговоры с Фридрихом Мерцом в должности канцлера Германии. Стороны обсудили поддержку Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.

По словам Зеленского, переговоры с Мерцом были детальные и хорошие. В частности, президент поздравил канцлера с назначением на должность и пожелал успехов. 

Президент отметил, что ожидает от Германии сохранения за собой одной из ключевых ролей в поддержке Украины - для защиты украинцев сейчас и для восстановления страны после завершения войны. 

"Есть большой потенциал партнерства между Украиной и Германией и мы уже договорились работать над реализацией многих важных вещей. Обсудили перспективы сотрудничества. Канцлер заверил в продолжении поддержки Украины. Было важно это услышать", - добавил он. 

Зеленский также добавил, что вместе с Мерцом будет вестись работа над достойного мира между Украиной и Россией. Президент и канцлер планируют график контактов на ближайшее время. 

Мерц стал канцлером

Напомним, во вторник, 6 мая, Бундестаг поддержал кандидатуру Фридриха Мерца в качестве нового канцлера Германии. Затем он принес присягу.

Мерц неоднократно обещал, что будет и дальше продолжать оказывать Украине помощь для обороны от российского вторжения.

При этом канцлер отметил, что Украина может на него рассчитывать в контексте передачи дальнобойных ракет Taurus, которые предыдущий канцлер Олаф Шольц предоставлять отказывался.

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