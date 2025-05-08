Мерц продовжить допомогу Україні: Зеленський вперше поговорив із новим канцлером

За словами Зеленського, переговори з Мерцем були детальні та хороші. Зокрема, президент привітав канцлера з призначенням на посаду та побажав успіхів.

Президент зазначив, що очікує від Німеччини збереження за собою однієї з ключових ролей у підтримці України - для захисту українців зараз і для відновлення країни після завершення війни.

"Є великий потенціал партнерства між Україною та Німеччиною і ми вже домовилися працювати над реалізацією багатьох важливих речей. Обговорили перспективи співпраці. Канцлер запевнив у продовженні підтримки України. Було важливо це почути", - додав він.

Зеленський також додав, що разом із Мерцем вестиметься робота над гідного миру між Україною та Росією. Президент і канцлер планують графік контактів на найближчий час.