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Мерц планирует "скоро" посетить Украину

Фото: Фридрих Мерц, канцлер Германии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц обещает посетить Украину. Точных сроков визита пока нет.

Как передает РБК-Украина, заявление Мерца приводит Tagesschau.

Мерц во время своего визита в Париж рассказал, что его визит в Украину состоится "вскоре". Поездка уже согласовывается. 

По словам канцлера, он хочет "совместно с Европейским союзом внести возможный вклад в то, чтобы на следующей неделе и далее удалось достичь устойчивого прекращения огня и чтобы затем могло быть заключено мирное соглашение с Россией". 

Он также обратил внимание, что сейчас главный вопрос - готова ли Россия к 30-дневному перемирию.

Также Мерц связал гарантии безопасности для Украины от Германии с предварительным согласованием прекращения огня с Россией. 

При этом канцлер настаивает, чтобы США участвовали в усилиях по достижению прочного мира для Украины. В частности, он рассчитывает, что Вашингтон и дальше будет прилагать усилия для перемирия между Украиной и РФ. 

Мерц добавил, что важно, чтобы США участвовали в предоставлении гарантий безопасности для Украины. Он выразил надежду, что США будут "и дальше нести свою ответственность" как в рамках НАТО, так и в отношении Украины.

Мерц - новый канцлер

Напомним, вчера, 6 мая, Бундестаг проголосовал за назначение Фридриха Мерца новым канцлером Германии. После этого он принял присягу и официально занял новую должность.

Также вчера было сформировано новое правительство Германии. Должность главы МИД занял Иоганн Вадефул, а министра обороны - Борис Писториус.

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