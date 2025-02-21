Мерц после угроз Трампа хочет переговоров о ядерной защите

Кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц призвал к переговорам с Францией и Великобританией о ядерной защите. Это связано с угрозами администрации США отказаться от поддержки Европы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.
"Мы должны подготовиться к тому факту, что Дональд Трамп больше не будет полностью принимать обещание помощи в рамках договора НАТО. Поэтому европейцы должны прилагать больше усилий для самостоятельной защиты континента", - сказал Мерц.
Он отметил, что надо говорить о ядерном обмене, который сейчас Германия имеет с США. И в случае войны немецкие самолеты доставили бы американские атомные бомбы к своим целям.
По словам Мерца, правительство Франции неоднократно делало правительству Германии предложение обсудить этот вопрос. Однако немецкие правительства никогда на это не реагировали. А Франция и Великобритания имеют значительно меньше ядерного оружия, чем США и Россия.
Напомним, Дональд Трамп еще во время своего первого президентства скептически относился к НАТО как коллективной силе, которая может поддерживать безопасность в Северной Атлантике. Европейские члены мало тратят на оборону и пользуются зонтиком безопасности, который обеспечивают США. Накануне своего второго президентства Трамп озвучивал те же претензии.
Трамп усилил давление на союзников по НАТО, чтобы они тратили больше на оборону. Сейчас только 23 из 32 членов достигли цели в 2% ВВП.
Российские чиновники во время встречи с американскими в Саудовской Аравии просили, чтобы войска НАТО вывели из Восточной Европы. Но США не согласились, но нет никаких гарантий, что Вашингтон в конце концов не пойдет на эту уступку.