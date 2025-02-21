Мерц після погроз Трампа хоче переговорів про ядерний захист

"Ми повинні підготуватися до того факту, що Дональд Трамп більше не буде повністю приймати обіцянку допомоги в рамках договору НАТО. Тому європейці повинні докладати більше зусиль для самостійного захисту континенту", - сказав Мерц.

Він відмітив, що треба говорити про ядерний обмін, який нині Німеччина має з США. І в разі війни німецькі літаки доставили б американські атомні бомби до своїх цілей.

За словами Мерца, уряд Франції неодноразово робив уряду Німеччини пропозицію обговорити це питання. Однак німецькі уряди ніколи на це не реагували. А Франція та Великобританія мають значно менше ядерної зброї, ніж США та Росія.