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Страны НАТО смогут тратить на оборону до 5% ВВП только через 10 лет, - Польша

Варшава, Воскресенье 12 января 2025 10:15
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Страны НАТО смогут тратить на оборону до 5% ВВП только через 10 лет, - Польша Фото: министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Польше поддерживают требование избранного президента Дональда Трампа к странам НАТО увеличить расходы на оборону до 5 % ВВП. Но Варшава считает, что это произойдет только через 10 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша в интервью Financial Times.

Отмечается, что Польша ближе всего к достижению новой цели. Страна выделила в этом году 4,7% ВВП на оборону, что является самым высоким показателем в НАТО.

Накануне своего возвращения в Белый дом Трамп усилил давление на союзников по НАТО, чтобы они тратили больше на оборону. Сейчас только 23 из 32 членов достигли цели в 2% ВВП.

"Достижение цели Трампа займет еще десятилетия, но я думаю, что его не следует критиковать за то, что он поставил действительно амбициозную цель, потому что в противном случае будут некоторые страны, которые будут продолжать обсуждать, действительно ли нужны дополнительные расходы", - сказал министр обороны Польши.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что ЕС имеет возможности для перераспределения денег. По словам министра, его приоритетом является обеспечение выделения 100 млрд евро на оборону в ближайшие годы, включая перенаправление неиспользованных средств из общего фонда восстановления после пандемии на 800 млрд евро, который заканчивается в следующем году.

"Если мы можем позволить себе влезть в долги, чтобы отстроиться после COVID, то мы обязательно должны найти деньги, чтобы защитить себя от войны", - заявил он.

Стоит отметить, что избранный президент Дональд Трамп допускает возможность выхода своей страны из НАТО. При этом он связывает участие США в НАТО с финансированием, которое, по его мнению, должны обеспечить европейские партнеры. Трамп требует, чтобы члены Альянса увеличили расходы на оборону до 5% годового ВВП.

По данным западных СМИ, в НАТО не поддерживают идею Трампа о расходах на оборону, но, вероятно, страны-члены согласятся на это.

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