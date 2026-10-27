Мерц: переговоры об окончании войны невозможны без Украины и Европы
Попытки США и России прекратить войну в Украине никогда не смогут найти решение без Украины. Эти переговоры должны проходить и при участии стран Европы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление канцлера Германии Фридриха Мерца, передает Reuters.
Мертвец о мирных переговорах
Выступая в Институте Юсофа Ишака в Сингапуре, Мерц описал дипломатические усилия по построению переговорного формата с Москвой.
Канцлер ФРГ сказал, что окончание войны зависит "только от одного человека".
Также он назвал дальнейшую поддержку Украины не только защитой ее территориальной целостности, но и "защитой европейского политического порядка".
По мнению Мерца, пока Путин не хочет прекратить войну, Германия и Европа будут поддерживать Украину.
Мерц заявил, что Россия, Украина, США и европейские страны должны быть за столом переговоров и предостерег от сценария, когда "Россия, возможно, Китай и Соединенные Штаты Америки" завершат войну без Украины.
Звонок Путину
Мерц сказал, что Германия и другие страны Европы пытаются установить формат для переговоров с российским правительством. А Норвегия и Финляндия играют в этих усилиях "очень конструктивную роль".
Напомним, лидеры Финляндии и Норвегии 27 октября позвонили по телефону российскому диктатору Владимиру Путину, чтобы призвать его прекратить войну в Украине.
Перед контактом с Путиным они провели консультации с Украиной, чтобы донести ее позицию по поводу предстоящих мирных переговоров в Абу-Даби.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о звонке Стубба и Стере Путину. По его словам, они четко сказали российскому диктатору о том, что нужны реальные деэскалационные шаги по энергетике и инфраструктуре Украины.
Также сообщалось, что премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен скептически отнеслась к переговорам лидеров Норвегии и Финляндии с российским диктатором Владимиром Путиным.