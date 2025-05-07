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Еще один комитет Рады поддержал ратификацию соглашения Украины и США о недрах

Среда 07 мая 2025 18:35
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Еще один комитет Рады поддержал ратификацию соглашения Украины и США о недрах Фото: Галина Янченко (facebook.com/halyna.yanchenko )
Автор: Наталья Кава

Комитет по вопросам экономической политики утвердил соглашение о редкоземельных металлах между Украиной и США. Его ратификация предусматривает создание совместного инвестиционного фонда.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила народный депутат, председатель парламентской комиссии по вопросам защиты прав инвесторов Галина Янченко в Facebook.

"Комитет по вопросам экономической политики утвердил соглашение о недрах между Украиной и США к голосованию. Комитет рекомендовал поддержать соглашение", - написала Янченко.

По ее словам, завтра состоится ратификация соглашения.

Напомним, вчера Комитет Верховной Рады по вопросам международной политики также поддержал ратификацию за основу и в целом Соглашение по ископаемым между Украиной и Соединенными Штатами Америки.

Соглашение о недрах

Украина и США подписали соглашение о недрах 1 мая. Оно предусматривает создание инвестиционного фонда, куда будет поступать 50% роялти, лицензионных платежей и других подобных выплат от проектов по добыче природных ресурсов в Украине.

От Украины соглашение подписывала первый вице-премьер Юлия Свириденко, а со стороны США - министр финансов Скотт Бессент.

Заметим, что соглашение не вступит в силу, пока его не ратифицирует Рада, 2 мая, соответствующий законопроект внес в парламент Кабмин. Ожидается, что ратификация состоится 8 мая.

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