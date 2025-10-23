ua en ru
Чт, 23 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Проблема для Берлина: немецкая "дочка" "Роснефти" попала под санкции США, - Bloomberg

Германия, Четверг 23 октября 2025 18:37
UA EN RU
Проблема для Берлина: немецкая "дочка" "Роснефти" попала под санкции США, - Bloomberg Иллюстративное фото: Германии придется договариваться с США (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Немецкое подразделение российской компании "Роснефть", Rosneft Deutschland, которое находится под управлением немецкого правительства, может остаться без основных клиентов из-за санкций США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Источники издания сообщили, что Rosneft Deutschland не получил исключения из санкций США против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних структур. Таким образом, для Rosneft Deutschland является реалистичной угроза потерять основных клиентов, поскольку нефтетрейдеры, банки и нефтяные компании уже угрожали разорвать деловые отношения с этим подразделением российской компании.

Сейчас правительство Германии ведет переговоры с США, чтобы защитить Rosneft Deutschland от санкций. Ограничения, введенные Вашингтоном, дают клиентам российских компаний время до 21 ноября, чтобы прекратить любые отношения с организациями, где более 50% принадлежит России.

При этом Rosneft Deutschland с 2022 года находится под "опекунством" со стороны правительства, которое возобновляется каждые шесть месяцев. Но о национализации этого актива речи пока не идет. Поэтому Берлину придется договариваться - возможно, по тому же принципу, как была заключена договоренность с Британией.

"Мы предполагаем, что меры, принятые Соединенными Штатами, а также ЕС и Великобританией, не направлены против дочерних компаний "Роснефти" в Германии", - заявило министерство экономики Германии 23 октября.

Опасный конфискат

Германия после начала вторжения РФ в Украину в 2022 году конфисковала Rosneft Deutschland, местное подразделение российской компании. Но его не национализировали, а передали "под опеку" - чтобы избежать попытки Кремля присвоить активы Германии в России.

Rosneft Deutschland владеет акциями трех немецких нефтеперерабатывающих заводов и долей Трансальпийского нефтепровода. На нее суммарно приходится 12% нефтеперерабатывающей мощности Германии.

Санкции США против России: что известно

Напомним, вечером 22 октября США ввели жесткие санкции против российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл". Как заявили в Министерстве финансов США, причиной решения стало нежелание российского диктатора Владимира Путина согласиться на мир в Украине.

Санкции запрещают транзакции с подсанкционными компаниями и всеми их дочерними структурами. Активы компаний в США будут обездвижены.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Роснефть
Новости
"Возможно, завтра будут Tomahawk": Зеленский не исключает передачу ракет
"Возможно, завтра будут Tomahawk": Зеленский не исключает передачу ракет
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию