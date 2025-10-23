Проблема для Берлина: немецкая "дочка" "Роснефти" попала под санкции США, - Bloomberg

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Источники издания сообщили, что Rosneft Deutschland не получил исключения из санкций США против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних структур. Таким образом, для Rosneft Deutschland является реалистичной угроза потерять основных клиентов, поскольку нефтетрейдеры, банки и нефтяные компании уже угрожали разорвать деловые отношения с этим подразделением российской компании.

Сейчас правительство Германии ведет переговоры с США, чтобы защитить Rosneft Deutschland от санкций. Ограничения, введенные Вашингтоном, дают клиентам российских компаний время до 21 ноября, чтобы прекратить любые отношения с организациями, где более 50% принадлежит России.

При этом Rosneft Deutschland с 2022 года находится под "опекунством" со стороны правительства, которое возобновляется каждые шесть месяцев. Но о национализации этого актива речи пока не идет. Поэтому Берлину придется договариваться - возможно, по тому же принципу, как была заключена договоренность с Британией.

"Мы предполагаем, что меры, принятые Соединенными Штатами, а также ЕС и Великобританией, не направлены против дочерних компаний "Роснефти" в Германии", - заявило министерство экономики Германии 23 октября.

Опасный конфискат

Германия после начала вторжения РФ в Украину в 2022 году конфисковала Rosneft Deutschland, местное подразделение российской компании. Но его не национализировали, а передали "под опеку" - чтобы избежать попытки Кремля присвоить активы Германии в России.