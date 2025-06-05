RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Мерц назвал Трампа ключевой фигурой для прекращения войны в Украине

Фото: канцлер Германии Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп (x.com/WhiteHouse)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп может стать ключем к миру между Россией и Украиной, если он надавит на Москву.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Мы оба согласны с тем, что эта война ужасна, и мы оба ищем способы как можно скорее ее прекратить. И я сказал президенту... что он является ключевой фигурой в мире, которая может действительно сделать это сейчас, оказав давление на Россию", - заявил Мерц. 

Канцлер отметил, что Германия остается приверженной Украине. При этом он обратил внимание, что ужасающие картины с поля боя вызваны "российским оружием, направленным против Украины".

"Украина нацелена только на военные объекты, а не на гражданское население и энергетическую инфраструктуру. В этом и заключается разница, и именно по этой причине мы пытаемся сделать больше в отношении России", - добавил Мерц. 

Визит Мерца в США

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц находится с визитом в США. Он уже встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Во время их общения с журналистами Трамп сделал ряд заявлений о войне России против Украины. В частности, американский лидер заверил, что он на стороне Украины и хочет остановить убийства.

Также Трамп добавил, что у него есть дедлайн. И если он увидит, что война не прекратится, то России грозят санкции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиДональд ТрампФридрих МерцВойна в Украине