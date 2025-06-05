Мерц назвал Трампа ключевой фигурой для прекращения войны в Украине

Президент США Дональд Трамп может стать ключем к миру между Россией и Украиной, если он надавит на Москву.
Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Мы оба согласны с тем, что эта война ужасна, и мы оба ищем способы как можно скорее ее прекратить. И я сказал президенту... что он является ключевой фигурой в мире, которая может действительно сделать это сейчас, оказав давление на Россию", - заявил Мерц.
Канцлер отметил, что Германия остается приверженной Украине. При этом он обратил внимание, что ужасающие картины с поля боя вызваны "российским оружием, направленным против Украины".
"Украина нацелена только на военные объекты, а не на гражданское население и энергетическую инфраструктуру. В этом и заключается разница, и именно по этой причине мы пытаемся сделать больше в отношении России", - добавил Мерц.
Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц находится с визитом в США. Он уже встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.
Во время их общения с журналистами Трамп сделал ряд заявлений о войне России против Украины. В частности, американский лидер заверил, что он на стороне Украины и хочет остановить убийства.
Также Трамп добавил, что у него есть дедлайн. И если он увидит, что война не прекратится, то России грозят санкции.
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