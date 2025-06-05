Мерц назвав Трампа ключовою фігурою для припинення війни в Україні

"Ми обидва згодні з тим, що ця війна жахлива, і ми обидва шукаємо способи якомога швидше її припинити. І я сказав президенту... що він є ключовою фігурою у світі, яка може дійсно зробити це зараз, чинячи тиск на Росію", - заявив Мерц.

Канцлер зазначив, що Німеччина залишається відданою Україні. При цьому він звернув увагу, що жахливі картини з поля бою викликані "російською зброєю, спрямованою проти України".

"Україна націлена тільки на військові об'єкти, а не на цивільне населення та енергетичну інфраструктуру. У цьому і полягає різниця, і саме з цієї причини ми намагаємося зробити більше щодо Росії", - додав Мерц.