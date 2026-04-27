RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Война в Украине

Мерц назвал "нереалистичным" вступление Украины в ЕС даже до 2028 года

17:35 27.04.2026 Пн
2 мин
Перед приобретением членства Украина должна соответствовать строгим критериям
aimg Валерий Ульяненко
Фото: канцлер Германии Фридрих Мерц (Getty Images)

Идея вступления Украины в ЕС до 1 января 2027 года, которую озвучил президент Владимир Зеленский, не сработает. Нереалистичным является вступление даже до 2028 года.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: Украина станет "новым экономическим тигром" Европы через 20-25 лет, - еврокомиссар

"Зеленский выдвинул идею вступления в ЕС 1 января 2027 года. Это не сработает. Даже 1 января 2028 года - это нереалистично", - отметил он.

При этом канцлер Германии предостерег от чрезмерных надежд на быстрое вступление, отметив, что Украина не может присоединиться к блоку во время войны.

По словам Мерца, сначала страна должна соответствовать строгим критериям, в частности относительно верховенства права и борьбы с коррупцией.

Вступление Украины в ЕС

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявлял о том, что украинская власть сделает все, чтобы страна была готова к вступлению в Евросоюз до 2027 года. Киев призвал Брюссель определить 1 января 2027 года как дату вступления Украины в ЕС.

В то же время еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что вступление Украины в ЕС в 2027 году невозможно. По ее словам, процесс членства зависит от двух конкретных вещей - достижения мира и проведения реформ.

Кроме того, правительства некоторых европейских стран не поддерживают активное обсуждение и ускорение вступления новых членов, в частности Украины. Среди таких государств - Франция, Германия, Нидерланды и Италия.

Отметим, недавно Германия и Франция предложили формат "облегченного" членства для Украины. Он предусматривает предоставление определенных "символических льгот" и положения о взаимной обороне, но не дает Киеву права голоса.

РБК-Украина также писало, что Фридрих Мерц заявил, что Украине, возможно, придется смириться с потерей территорий на пути в ЕС. По его словам, это может быть частью мирного соглашения между Киевом и Москвой.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
УкраинаФридрих МерцВступление в ЕС