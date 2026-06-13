Мерц готовит письмо и подарок ко дню рождения Трампа, - СМИ

Канцлер Германии Фридрих Мерц пришлет Дональду Трампу рукописное письмо на 80-летие и лично вручит подарок на саммите G7.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.
Что планирует Мерц
Рукописное письмо будет доставлено в Белый дом через курьера до 14 июня - дня рождения Трампа. Личный подарок канцлер вручит в понедельник на саммите G7 в Эвиане на Женевском озере. Что именно - в правительственных кругах не раскрывают.
Как Трамп празднует 80-летие
14 июня Трамп отмечает день рождения масштабным мероприятием на Южной лужайке Белого дома. Организация UFC проводит там семь боев смешанных единоборств, мероприятие ожидает более 100 000 зрителей, а UFC покрывает его стоимость, которая оценивается в 60 миллионов долларов.
Бои в восьмиугольной клетке - "Октагоне" - уже несколько месяцев вызывают споры: критики указывают на опасность для здоровья спортсменов и неуместность такого шоу на территории Белого дома.
После празднования Трамп в тот же вечер летит во Францию на G7.
Предыдущие подарки
Мерц уже несколько раз дарил Трампу необычные подарки. Во время первого визита он привез копию свидетельства о рождении деда американского президента из Кальштадта в Пфальце и гольф-клюшку. В марте - точную копию договора о дружбе и торговле между США и Пруссией 1785 года.
Отношения между двумя лидерами существенно охладели после резкой критики Мерца в адрес американской войны с Ираном. В ответ Трамп объявил о выводе американских войск из Германии. Двусторонняя встреча на полях G7 считается вероятной, но пока не подтверждена.