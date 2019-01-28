У МЕРТ розповіли про підготовку нового закону про оренду держмайна

Фото: Максим Нефьодов (Віталій Носач/РБК-Україна)

На думку Нефьодова, Фонд держмайна не може сам для себе писати правила роботи

Перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов розповів про підготовку нового законопроекту про оренду державного майна. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його інтерв'ю виданню "Дзеркало тижня".

Замглави МЕРТ наголосив, що підготовка проекту проходить "важко".

"Треба змінювати закон "Про оренду держмайна". Зараз ми його пишемо разом із ФДМУ, який повинен від себе цей закон подавати до уряду, а уряд - до парламенту. Пишемо важко", - зазначив він.

Нефьодов підкреслив, що Фонд держмайна не може сам для себе писати правила роботи.

"Тут очевидний конфлікт інтересів. Не може орган, який займається власне здаванням в оренду майна, писати для себе самого правила роботи. Ця ж проблема присутня і в приватизації. Не може один орган однією рукою призначати керівників підприємств, скликати збори, шукати сировину, контролювати прибутки, другою рукою - продавати цей об'єкт, а третьою - писати самому собі правила, як цей продаж організувати", - пояснив заступник міністра.

При цьому він сподівається, що за кілька місяців відомства зможуть підготувати якісний законопроект.

Нагадаємо, наприкінці грудня минулого року виконуючий обов'язки голови Фонду державного майна України (ФДМ) Віталій Трубаров зазначив, що відомство розробило законопроект про нові правила оренди державного майна.

Як писало РБК-Україна, Трубаров підвів підсумки приватизації у 2018-му. Він підкреслив, що весь перелік підприємств великої приватизації переходить на наступний рік. Трубаров поінформував, що оренда державного майна в 2018 році принесла майже 1,5 мільярда гривень, що на 50% більше планових показників.

Додамо, глава Кабміну Володимир Гройсман заявляв, що від малої приватизації Україна в минулому році отримала 456 мільйонів гривень.