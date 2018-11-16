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МЕРТ пропонує за 1,5 роки майже повністю перейти на безготівкові платежі

Новини » Фінанси    16.11.2018 - 11:10
МЕРТ пропонує за 1,5 роки майже повністю перейти на безготівкові платежі
Фото: POS-термінал (Pixabey)

Міністерство оприлюднило графік запровадження електронних платежів у майже у всіх сферах до середини 2020 року

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України оприлюднило проект постанови Кабінету міністрів "Про затвердження вимог до суб’єктів господарювання щодо приймання електронних платіжних засобів в оплату за продані ними товари (надані послуги)". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію на сайті міністерства.

Проект містить графік переходу на платежі за допомогою платіжних пристроїв або через електронні платіжні сервіси.

До 1 липня 2019 року - суб’єкти господарювання, які здійснюють:

- реалізацію технічно складних побутових товарів, підлягають гарантійному ремонту;

- реалізацію підакцизних товарів;

- реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння;

- реалізацію лікарських засобів;

- діяльність з надання житлово-комунальних послуг;

- медичну та стоматологічну практики;

- діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг бронювання та пов’язана з цим діяльність;

- діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування (крім закладів, які не мають зали для обслуговування споживачів);

- діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування.

До 1 січня 2020 року - суб’єкти господарювання, які здійснюють:

- торгівлю автотранспортними засобами;

- технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;

- торгівлю деталями та приладдям для автотранспортних засобів;

- торгівлю мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів;

- надання в оренду транспортних засобів;

- поштову та кур’єрську діяльність;

- пасажирські і вантажні перевезення залізничним, автомобільним, водним або повітряним транспортом;

- діяльність фітнес-центрів;

- діяльність у сфері культури;

- діяльність закладів охорони здоров’я (лікарняних закладів) незалежно від форм власності;

- страхування, перестрахування та недержавне пенсійне забезпечення, крім обов’язкового соціального страхування.

До 1 липня 2020 року - інші суб’єкти господарювання, які здійснюють реалізацію товарів (надання послуг), вартість яких становить більше п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, загальна кількість платіжних карток в Україні з початку 2018 року майже не змінилася і станом на 1 липня 2018 року становила 60,1 млн штук.

У серпні 2018 року у Національному банку України назвали пріоритети в осучасненні Системи електронних платежів (СЕП). Наразі через СЕП здійснюється 97% міжбанківських переказів у національній валюті в межах України, тоді як через кореспондентські рахунки, що відкриті банками в інших банках - 3% таких переказів.

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