МЕРТ пропонує за 1,5 роки майже повністю перейти на безготівкові платежі

Міністерство оприлюднило графік запровадження електронних платежів у майже у всіх сферах до середини 2020 року
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України оприлюднило проект постанови Кабінету міністрів "Про затвердження вимог до суб’єктів господарювання щодо приймання електронних платіжних засобів в оплату за продані ними товари (надані послуги)". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію на сайті міністерства.
Проект містить графік переходу на платежі за допомогою платіжних пристроїв або через електронні платіжні сервіси.
До 1 липня 2019 року - суб’єкти господарювання, які здійснюють:
- реалізацію технічно складних побутових товарів, підлягають гарантійному ремонту;
- реалізацію підакцизних товарів;
- реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння;
- реалізацію лікарських засобів;
- діяльність з надання житлово-комунальних послуг;
- медичну та стоматологічну практики;
- діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг бронювання та пов’язана з цим діяльність;
- діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування (крім закладів, які не мають зали для обслуговування споживачів);
- діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування.
До 1 січня 2020 року - суб’єкти господарювання, які здійснюють:
- торгівлю автотранспортними засобами;
- технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;
- торгівлю деталями та приладдям для автотранспортних засобів;
- торгівлю мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів;
- надання в оренду транспортних засобів;
- поштову та кур’єрську діяльність;
- пасажирські і вантажні перевезення залізничним, автомобільним, водним або повітряним транспортом;
- діяльність фітнес-центрів;
- діяльність у сфері культури;
- діяльність закладів охорони здоров’я (лікарняних закладів) незалежно від форм власності;
- страхування, перестрахування та недержавне пенсійне забезпечення, крім обов’язкового соціального страхування.
До 1 липня 2020 року - інші суб’єкти господарювання, які здійснюють реалізацію товарів (надання послуг), вартість яких становить більше п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Нагадаємо, загальна кількість платіжних карток в Україні з початку 2018 року майже не змінилася і станом на 1 липня 2018 року становила 60,1 млн штук.
У серпні 2018 року у Національному банку України назвали пріоритети в осучасненні Системи електронних платежів (СЕП). Наразі через СЕП здійснюється 97% міжбанківських переказів у національній валюті в межах України, тоді як через кореспондентські рахунки, що відкриті банками в інших банках - 3% таких переказів.