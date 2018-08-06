У Нацбанку назвали пріоритети в модернізації СЕП

Зокрема, йдеться про впровадження нових інструментів безготівкового переказу коштів

У Національному банку України (НБУ) назвали пріорітети в осучасненні Системи електронних платежів (СЕП). Про це йдеться у повідомленні прес-служби Нацбанку.

Як зазначається, наразі через СЕП здійснюється 97% міжбанківських переказів у національній валюті в межах України, тоді як через кореспондентські рахунки, що відкриті банками в інших банках - 3% таких переказів.

Як повідомляють у Нацбанку, наприкінці 2017 року відбулася модернізація СЕП, а також було впроваджено в промислову експлуатацію третє покоління системи, спрямоване на розвиток і удосконалення сервісів та ІТ-інфраструктури як для внутрішніх завдань НБУ, так і насамперед для тих послуг, що Національний банк надає банківській спільноті України.

"Наразі триває робота над подальшим розвитком системи, зокрема, йдеться про переведення СЕП на сучасні міжнародні стандарти обміну фінансовими повідомленнями і впровадження нових інноваційних інструментів безготівкового переказу коштів. У першу чергу, йдеться про впровадження стандартів IBAN та ISO 20022, що передбачає сучасний технологічний інструментарій (XML), наскрізну обробку платежів, нові функціональні можливості, гармонізацію системи з європейськими та міжнародними платіжними інфраструктурами, директивами та стандартами", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, серед пріоритетів осучаснення СЕП:

запровадження миттєвих платежів;

створення підґрунтя для цілодобової роботи системи у форматі 24/7;

докорінне оновлення системи криптографічного захисту інформації Національного банку;

розширення функціональності та інформаційної складової повідомлень.

"Усі ці новації значно підвищать швидкість, якість і надійність проведення платежів, безпеку і конфіденційність фінансової інформації, а також сприятимуть інтеграції України до європейського платіжного простору, вільному руху капіталів та іноземних інвестицій", - додали в прес-службі НБУ.

Заначимо, 25 років тому, 5 серпня 1993 року, через систему електронних платежів Національного банку України пройшли перші електронні платежі. До кінця 1993 року практично всі банки та їх філії були підключені до СЕП, а з початку 1994 року в Україні були повністю скасовані паперові та телеграфні авізо у міжбанківських розрахунках.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Національний банк України (НБУ) вніс зміни в тарифи на організаційні послуги і інші види послуг, які здійснюються центральним банком.

Так, з переліку тарифів на послуги, що надаються Нацбанком в системі електронних платежів і у сфері розрахунково-касового обслуговування, виключаються окремі організаційні послуги, а також окремі послуги з супроводу програмного забезпечення електронної пошти Нацбанку в системі "клієнт банку - банк".

Крім того, з 22 грудня 2018 року вводиться єдиний розмір тарифу на кожну послугу, що надається системою електронної пошти НБУ для всіх типів клієнтів: бюджетних організацій (включаючи Державну казначейську службу України), банків та інших установ, організацій України.

Раніше також повідомлялося, що НБУ вніс зміни в правила здійснення за межі України та в Україні переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями та їх виплати в Україні.