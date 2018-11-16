МЭРТ предлагает за 1,5 года почти полностью перейти на безналичные платежи

Фото: POS-терминал (Pixabey)

Министерство обнародовало график внедрения электронных платежей в почти во всех сферах до середины 2020 года

Министерство экономического развития и торговли Украины обнародовало проект постановления Кабинета министров "Об утверждении требований к субъектам хозяйствования относительно приема электронных платежных средств в оплату за проданные ими товары (предоставленные услуги)". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию на сайте министерства.

Проект содержит график перехода на платежи с помощью платежных устройств или через электронные платежные сервисы.

До 1 июля 2019 года - субъекты хозяйствования, которые осуществляют:

- реализацию технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту;

- реализацию подакцизных товаров;

- реализацию ювелирных изделий;

- реализацию лекарственных средств;

- деятельность по предоставлению жилищно-коммунальных услуг;

- медицинскую и стоматологическую практики;

- деятельность туристических агентств, туристических операторов, предоставление других услуг бронирования и связанная с этим деятельность;

- деятельность ресторанов, предоставление услуг мобильного питания (кроме заведений, которые не имеют зала для обслуживания потребителей);

- деятельность отелей и подобных средств временного размещения

До 1 января 2020 года - субъекты хозяйствования, которые осуществляют:

- торговлю автотранспортными средствами;

- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;

- торговлю деталями и принадлежностями для автотранспортных средств;

- торговлю мотоциклами, деталями и принадлежностями к ним, техническое обслуживание и ремонт мотоциклов;

- предоставление в аренду транспортных средств;

- почтовую и курьерскую деятельность;

- пассажирские и грузовые перевозки железнодорожным, автомобильным, водным или воздушным транспортом;

- деятельность фитнес-центров;

- деятельность в сфере культуры;

- деятельность учреждений здравоохранения (больничных учреждений) независимо от форм собственности;

- страхование, перестрахование и негосударственное пенсионное обеспечение, кроме обязательного социального страхования

До 1 июля 2020 года - другие субъекты хозяйствования, которые осуществляют реализацию товаров (оказания услуг), стоимость которых составляет более пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, общее количество платежных карт в Украине с начала 2018 года почти не изменилась и по состоянию на 1 июля 2018 года составляла 60,1 млн штук.

В августе 2018 года в Национальном банке Украины назвали приоритеты в осовременивания Системы электронных платежей (СЭП). Сейчас через СЭП осуществляется 97% межбанковских переводов в национальной валюте в пределах Украины, тогда как через корреспондентские счета, открытые банками в других банках - 3% таких переводов.