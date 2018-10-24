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В ЄС підрахували обсяг наданих Україні коштів за останні чотири роки

Новини » Фінанси    24.10.2018 - 15:27
Фото: Хюг Мінгареллі (РБК-Україна)
Фото: Хюг Мінгареллі (РБК-Україна)

До загальної суми входять як грантова допомога, так і позики

Європейський Союз за останні чотири роки надав Україні близько 10 млрд євро допомоги. Про це сьогодні під час прес-брифінгу розповів глава представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі, передає кореспондент РБК-Україна.

"За останні чотири роки Європейський Союз надав Україні 200 млн євро на рік у формі грантів, тобто, це безвідплатна допомога. На додаток до цього ми також мобілізували близько 70 млн євро у вигляді гуманітарної допомоги і це так само у формі грантів, тобто у формі безвідплатної допомоги. Також ми підготували 3,4 млрд євро макрофінансової допомоги, плюс 1 млрд євро, тобто, загалом це 4,4 млрд євро для макрофінансової допомоги. Але це вже у формі позик", - сказав він.  

Окрім цього, як зазначив Мінгареллі, Європейський банк реконструкції і розвитку також мобілізував 3 млрд євро у вигляді позик для України.

"На додаток до цього Європейський інвестиційний банк, який є одним із фінансових інститутів ЄС, мобілізував так само 3 млрд євро у вигляді позик", - додав посол.

Нагадаємо, наприкінці жовтня 2018 року Рада директорів Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) затвердила нову стратегію для України, в якій визначені пріоритети діяльності банку в країні на наступні п'ять років.

Зазначимо, Європейський банк реконструкції і розвитку має намір до 2018 року реалізувати в Україні 25-30 нових інвестиційних проектів.

 

 

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