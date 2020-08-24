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У заходах по всій Україні взяли участь близько 50 тисяч громадян

Україна, Понеділок 24 серпня 2020 20:57
У заходах по всій Україні взяли участь близько 50 тисяч громадян
Фото: святкування Дня Незалежності (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Порушень не зафіксували

У святкових заходах до Дня Незалежності по всій Україні загалом взяли участь 48,5 тисячі українців. Правопорушень під час святкування 29-ї річниці незалежності України не було зафіксовано.

Про це розповіли у прес-службі Національної поліції.

Безпеку учасників урочистостей забезпечували 5,8 тисячі співробітників поліції та 1,6 тисячі військовослужбовців Національної гвардії.

Зазначимо, у Києві сьогодні відбулося відразу два заходи до Дня Незалежності. Окрім організованого Офісом президента урочистого заходу на Софійській площі, столицею пройшов Марш захисників України.

Святкові заходи у Києві пройшли без порушень правопорядку, звітували сьогодні у Національній поліції.

З Днем Незалежності привітали українців Папа Римський та світові лідери, зокрема президенти США та Франції, а також королева Британії.

Додамо, на урочистостях до Дня Незалежності президент Володимир Зеленський запропонував уряду започаткувати державні премії імені Скорика та Патона.

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