Меркель заявила про солідарність з Польщею в міграційній кризі на кордоні з Білоруссю

Канцлер Німеччини Ангела Меркель провела телефонну розмову з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким. Темою бесіди стала ситуація з мігрантами на кордоні з Білоруссю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера уряду Німеччини Штеффена Зайберта .

За його словами, в ході розмови йшлося про тісну співпрацю Німеччини та Польщі у зв'язку зі складною ситуацією з мігрантами на кордоні Білорусі та ЄС.

Нагадаємо, напередодні відбувся телефонна розмова Меркель і Олександра Лукашенка. В ході нього він просив визнати його президентом Білорусі і скасувати санкції проти країни.

Зазначимо, раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив про не визнання домовленостей щодо міграційної кризи, які будуть досягнуті без участі представників країни.