Дуда про розмову Меркель і Лукашенка: Польща не визнає жодних домовленостей

Уряд Польщі не визнає домовленості на тему вирішення міграційної кризи, які були досягнуті без участі країни в переговорному процесі. Зокрема, під час телефонної розмови канцлера Німеччини Ангели Меркель та Олександра Лукашенка.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wiadomosci .

"Коротко, Польща не визнає ніяких домовленостей, які будуть досягнуті, як то кажуть, над нашою головою. Якщо будуть досягнуті якісь домовленості, які будуть обов'язковими для Польщі і польської влади, або які польська влада буде якимось чином виконувати, то це будуть домовленості, які будуть досягнуті виключно нам", - заявив Дуда.

Він також підкреслив, що Польща має право вирішувати за себе.

"Ми - суверенна держава, яка має право вирішувати за себе, і ми будемо виконувати цей закон беззастережно", - сказав Дуда.