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Меркель була непохитна: Bild дізнався подробиці розмови з Лукашенком

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Середа 17 листопада 2021 17:54
Меркель була непохитна: Bild дізнався подробиці розмови з Лукашенком Фото: канцлер Німеччини Ангела Меркель (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 15 листопада, канцлер Німеччини Ангела Меркель провела телефонну розмову з Олександром Лукашенком. За офіційною версією, вони обговорили складну ситуацію на кордоні між Білоруссю і ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

За даними видання, Лукашенко вимагав від Меркель, щоб вона виступила посередником у міграційній кризі за домовленістю з російським президентом Володимиром Путіним.

Також Лукашенко заявив, що хоче, щоб його визнали президентом Білорусі. Водночас він попросив німецького канцлера зняти санкції ЄС проти Білорусі, які були введені після фальсифікації виборів, насильства і тортур проти народу і захоплення літака Ryanair, з якого був викрадений журналіст Роман Протасевич.

Крім того, Лукашенко хотів, щоб ЄС, а в основному Німеччина, забрав половину мігрантів, які приїхали в Білорусь.

При цьому він попросив фінансову допомогу для аварійних притулків і будинків для біженців, оскільки, за словами Лукашенка, він побоюється ще більшої хвилі нелегалів з Афганістану.

За інформацією видання, Меркель залишилася непохитною, але пообіцяла Лукашенку розглянути різні питання і обговорити їх з главами держав ЄС.

Нагадаємо, в понеділок Ангела Меркель обговорила по телефону з Олександром Лукашенком ситуацію з мігрантами на кордоні ЄС і Білорусі.

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Олександр Лукашенко Ангела Меркель
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