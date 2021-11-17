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Меркель заявила про солідарність з Польщею в міграційній кризі на кордоні з Білоруссю

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Берлін, Середа 17 листопада 2021 21:00
Меркель заявила про солідарність з Польщею в міграційній кризі на кордоні з Білоруссю Фото: канцлер Німеччини Ангела Меркель (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Канцлер Німеччини Ангела Меркель провела телефонну розмову з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким. Темою бесіди стала ситуація з мігрантами на кордоні з Білоруссю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера уряду Німеччини Штеффена Зайберта.

За його словами, в ході розмови йшлося про тісну співпрацю Німеччини та Польщі у зв'язку зі складною ситуацією з мігрантами на кордоні Білорусі та ЄС.

"Канцлер підкреслила повну солідарність Німеччини з Польщею", - додав Зайберт.

Нагадаємо, напередодні відбувся телефонна розмова Меркель і Олександра Лукашенка. В ході нього він просив визнати його президентом Білорусі і скасувати санкції проти країни.

Зазначимо, раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив про не визнання домовленостей щодо міграційної кризи, які будуть досягнуті без участі представників країни.

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Германия Польша Ангела Меркель Міграційна криза
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