Меркель заявила о солидарности с Польшей в миграционном кризисе на границе с Беларусью

Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. Темой беседы стала ситуация с мигрантами на границе с Беларусью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера правительства Германии Штеффена Зайберта .

По его словам, в ходе разговора речь шла о тесном сотрудничестве Германии и Польши в связи со сложной ситуацией с мигрантами на границе Беларуси и ЕС.

Напомним, накануне состоялся телефонный разговор Меркель и Александра Лукашенко. В ходе него он просил признать его президентом Беларуси и отменить санкции против страны.

Отметим, ранее президент Польши Анджей Дуда заявил о не признании договоренностей по миграционному кризису, которые будут достигнуты без участия представителей страны.