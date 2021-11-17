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Меркель заявила о солидарности с Польшей в миграционном кризисе на границе с Беларусью

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Берлин, Среда 17 ноября 2021 21:00
Меркель заявила о солидарности с Польшей в миграционном кризисе на границе с Беларусью Фото: канцлер Германии Ангела Меркель (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. Темой беседы стала ситуация с мигрантами на границе с Беларусью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера правительства Германии Штеффена Зайберта.

По его словам, в ходе разговора речь шла о тесном сотрудничестве Германии и Польши в связи со сложной ситуацией с мигрантами на границе Беларуси и ЕС.

"Канцлер подчеркнула полную солидарность Германии с Польшей", - добавил Зайберт.

Напомним, накануне состоялся телефонный разговор Меркель и Александра Лукашенко. В ходе него он просил признать его президентом Беларуси и отменить санкции против страны.

Отметим, ранее президент Польши Анджей Дуда заявил о не признании договоренностей по миграционному кризису, которые будут достигнуты без участия представителей страны.

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Германия Польша Ангела Меркель Миграционный кризис
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