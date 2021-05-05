ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Меркель заявила про готовність Берліна підвищити витрати на оборону на тлі "дій Росії”

Новость на русском → Берлін, Середа 05 травня 2021 16:20
Меркель заявила про готовність Берліна підвищити витрати на оборону на тлі "дій Росії” Фото: канцлер Німеччини Ангела Меркель (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Берлін прихильний зобов'язанню підвищити витрати на оборону до 2% ВВП, особливо на тлі "дій Росії". Вона також вітала відмову США скоротити військовий контингент на території ФРН.

Про це вона заявила на брифінгу з нагоди 76-річчя визволення Нідерландів від нацистської окупації.

"Ми, як і раніше прихильні підвищення витрат на оборону в 2% від ВВП. Ця мета була оновлена і пов'язана з обороною в напрямку Росії ", - сказала вона.

За її словами, Берлін цінує, що Збройні сили США і далі залишаться в Німеччині. "Ми вітаємо той факт, що плани з перекидання не здійснилися", - сказала вона.

Меркель також зазначила, що США були і залишаються найважливішим партнером єдиної Європи. "Це наш природний і незамінний партнер. Тільки разом з США ми можемо брати участь у формуванні глобалізації", - додала канцлер.

Нагадаємо, раніше в Білому домі заявили про готовність США конструктивно взаємодіяти з Росією, якщо вона припинить агресивні дії і риторику. Однак залишають за собою право залучати її до відповідальності в разі, якщо Москва не припинить зловмисної діяльності.

Відзначимо, раніше радник Байдена Джейк Салліван заявляв, що Байден на зустрічі з Путіним має намір обговорити ситуацію навколо України.

Як заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, зустріч Путіна і Байдена планується на це літо, але точної дати поки немає.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика НАТО Сполучені Штати Америки Ангела Меркель
NEWS
"Червону" зону карантину покидають ще три області
"Червону" зону карантину покидають ще три області
DAILY
Сергій Дейнеко: Теоретично війська РФ досі можуть розпочати вторгнення з Криму
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Сергій Дейнеко: Теоретично війська РФ досі можуть розпочати вторгнення з Криму