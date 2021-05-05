ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Меркель розповіла про свої плани після відставки

Новость на русском → Берлін, Середа 05 травня 2021 15:03
Меркель розповіла про свої плани після відставки Фото: канцлер Німеччини Ангела Меркель (Filip Singer-Pool/Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що поки у неї немає часу обміркувати своє майбутнє після закінчення терміну канцлерства. Вона хоче зробити це вже після виходу у відставку.

Про це вона заявила на брифінгу з нагоди 76-річчя визволення Нідерландів від нацистської окупації.

Зокрема, за її словами, зараз головна тема - пандемія.

"А тоді (після виходу у відставку, - ред.) я трохи висплюся, трохи погуляю на природі і подумаю, чим конкретно я хочу займатися. Я з нетерпінням чекаю цього, але поки я будуть робити із задоволенням свою роботу", - відповіла канцлер на питання, чим вона займеться після відставки.

Меркель раніше говорила, що її нинішній термін на посаді останній. У вересні у ФРН пройдуть вибори до парламенту, за підсумками буде сформовано новий уряд з новим канцлером.

Нагадаємо, правляча в Німеччині партія визначилася з кандидатом у канцлери.

Зазначимо, у новорічному зверненні Канцлер Німеччини Ангела Меркель підтвердила, що більше не балотуватиметься в канцлери Німеччини. Вона займає цю посаду з 2005 року. До 2018 року вона очолювала партію ХДС.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Ангела Меркель отставка
NEWS
"Червону" зону карантину покидають ще три області
"Червону" зону карантину покидають ще три області
DAILY
Сергій Дейнеко: Теоретично війська РФ досі можуть розпочати вторгнення з Криму
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Сергій Дейнеко: Теоретично війська РФ досі можуть розпочати вторгнення з Криму