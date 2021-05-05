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США залишають за собою право вводити санкції у відповідь на агресію Росії, - Білий дім

Новость на русском → Вашингтон, Середа 05 травня 2021 07:59
США залишають за собою право вводити санкції у відповідь на агресію Росії, - Білий дім Фото: прес-секретар Білого дому Джен Псакі (flickr.com/whitehouse)
Автор: Артур Родивилов

США готові конструктивно взаємодіяти з Росією, якщо вона припинить агресивні дії і риторику. Однак залишають за собою право залучати її до відповідальності в разі, якщо Москва не припинить зловмисної діяльності.

Про це заявила на брифінгу прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

Псакі зазначила, що США все так само висловлюють заклопотаність неправомірними діями Москви і притягують її до відповідальності, як це було, наприклад, у випадку з ситуацією, в якій опинився опозиціонер Олексій Навальний, або після спроби Кремля втрутитися у вибори в Сполучених Штатах.

"У той же час, ми вважаємо, що існують області, в яких ми можемо продовжувати спільну роботу. Саме так історично складаються відносини в галузі безпеки, дипломатичні відносини по всьому світу", - заявила Псакі.

Вашингтон посилає Москві ясний сигнал про те, що США не прагнуть до ескалації "ні з точки зору риторики, ні з точки зору дій", зазначила вона.

Держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати хочуть встановити більш стабільні відносини з Росією, але багато чого залежатиме від того, наскільки відповідально вирішить діяти Кремль. Блінкен сказав про це, виступаючи на прес-конференції в Лондоні, куди він приїхав на переговори з колегами з країн "Великої сімки".

Нагадаємо, раніше радник Байдена Джейк Салліван заявляв, що Байден на зустрічі з Путіним має намір обговорити ситуацію навколо України.

Як заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, зустріч Путіна і Байдена планується на це літо, але точної дати поки немає.

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