Меркель заявила о готовности Берлина повысить расходы на оборону на фоне “действий России”
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Берлин привержен обязательству повысить расходы на оборону до 2% ВВП, особенно на фоне “действий России”. Она также приветствовала отказ США сократить военный контингент на территории ФРГ.
Об этом она заявила на брифинге по случаю 76-летия освобождения Нидерландов от нацистской оккупации.
"Мы, как и прежде привержены повышению расходов на оборону в 2% от ВВП. Эта цель была обновлена и связана с обороной в направлении России", - сказала она.
По ее словам, Берлин ценит, что вооруженные силы США и дальше останутся в Германии. “Мы приветствуем тот факт, что планы по переброске не осуществились", - сказала она.
Меркель также отметила, что США были и остаются важнейшим партнером единой Европы. "Это наш естественный и незаменимый партнер. Только вместе с США мы можем участвовать в формировании глобализации", - добавила канцлер.
Напомним, ранее в Белом доме заявили о готовности США конструктивно взаимодействовать с Россией, если она прекратит агрессивные действия и риторику. Однако оставляют за собой право привлекать ее к ответственности в случае, если Москва не прекратит злонамеренной деятельности.
Отметим, ранее советник Байдена Джейк Салливан заявлял, что президент США на встрече с Путиным намерен обсудить ситуацию вокруг Украины.
Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, встреча Путина и Байдена планируется на это лето, но точной даты пока нет.