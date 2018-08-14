Меркель виступила проти будь-якої зміни кордонів на Балканах

Меркель розкритикувала ідеї про новий розділ Косова

Німецький канцлер Ангела Меркель не підтримує ініціативу лідерів Сербії та Косова про зміну кордонів. Про це вона заявила на прес-конференції з прем'єр-міністром Боснії і Герцеговини Денисом Звиздічем, передає Politico.

Зокрема, Меркель прокоментувала нову ідею про розподіл Косова. Президент Сербії Олександр Вучич в липні виступив з пропозицією приєднати північ Косова до Сербії.

"Територіальна цілісність держав Західних Балкан встановлена і недоторкана. Це треба повторювати знову і знову, тому що знову і знову робляться спроби говорити про кордони, а ми не можемо цього робити", - заявила Меркель.

Зазначимо, ще одним обговорюваним сценарієм є приєднання частини Південної Сербії, більшість населення якої складають албанці, до Косова. Зазначимо, в частково визнаному Косові в основному проживають етнічні албанці.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Сербії провели екстрену нараду через ризик загострення з Косово. Російська розвідка нібито передала Белграду дані про підготовку вторгнення на північ Косова для утвердження суверенітету на всій його території.

До цього повідомлялося, що Косово хоче залучити нових посередників до переговорів з Сербією.